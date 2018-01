La Guàrdia Civil visita l'aeròdrom de Sant Fruitós per saber si Puigdemont hi pot aterrar

La Guàrdia Civil va visitar aquest diumenge les instal·lacions de l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages per saber si Carles Puigdemont hi podia arribar per aire. Tal i com ha avançat Rac1, el macrooperatiu per interceptar Carles Puigdemont si intenta tornar a Catalunya, com diu el ministre Juan Ignacio Zoido, no només afecta les carreteres. L'exemple més clar és que l'aeròdrom de Sant Fruitós ha rebut aquest cap de setmana la visita de vuit agents de la Guàrdia Civil. El director del centre Saltamos SkyDiveBCN, Xavi Serra, ha confirmat a Regió7 que aquest diumenge a la tarda van visitar l'aeròdrom "vuit agents de la Guàrdia Civil", però aclareix que "en cap moment, cap dels agents va mencionar Puigdemont".



La Guàrdia Civil ha incrementat les visites

Serra remarca que la visita d'agents de la Guàrdia Civil als aeròdroms "no és un fet anòmal", sinó que "ens visiten regularment". Explica, però, que "darrerament hem notat que han incrementat la freqüència de les visites" i que "de fet, divendres, ja va venir una parella d'agents a les instal·lacions". El director del centre afegeix que en les visites de la Benemèrita "habitualment només són per part d'una parella d'agents, que entren, fan un cafè o una aigua i se'n van".

En canvi, aquest diumenge van ser vuit els agents de la Guàrdia Civil que van fer la visita i, a més, segons Rac1, van demanar el registre d´entrades i sortides per aire per saber si Puigdemont hauria entrat a Catalunya. Xavi Serra, que diumenge no es trobava a les instal·lacions, ni confirma ni desmenteix aquest extrem, i declara que "és possible que els agents haguessin demanat el registre, però jo no hi era i ara encara no ho sé".



"No hem rebut cap sol·licitud perquè vingui a aterrar un avió extern"

Xavi Serra afirma que la Guàrdia Civil "en cap moment va mencionar el nom de Carles Puigdemont" i afegeix que "tinc curiositat per saber d'on ha sortit aquesta relació". Explica, en aquest mateix sentit, que "a l'aeròdrom poden venir avions externs, però han de fer una sol·licitud prèvia per poder-hi aterrar". Serra assegura que, "de moment, no n'hem rebut cap"; i fa notar que en cas que es realitzés aquesta petició, "la Guàrdia Civil en tindria coneixement al moment. Ho té controlat".

L'empresa Saltamos SkyDiveBcn ofereix salts en paracaigudes i no recull passatgers. El pilot és l´únic que surt del perímetre de salt per entrar i sortir cada dia. Però si es demana amb antelació i amb la documentació oportuna, es pot sol·licitar un aterratge que no interfereixi amb les activitats de salt.

Rac1.cat assenyala que els treballadors es van estranyar amb la visita dels agents i els van preguntar, en to de broma, si buscaven el president. Però ells, només, van respondre que s´havia activat un operatiu especial per controlar totes les fronteres.

L´aeròdrom de Sant Fruitós es va inaugurar fa 50 anys i en fa tres que torna a estar actiu i ofereix cursos de caiguda lliure i salts en paracaigudes. S'hi fan uns 6.000 salts tàndem a l´any i unes 2.000 operacions anuals. En aquests anys han saltat d'un avió a l'aeròdrom unes 20.000 persones.



A l'aeròdrom de Sallent no han requerit informació

L'Aeroclub del Bages, a Sallent, també ha rebut recentment la visita d'agents de la Guàrdia Civil, però en aquest cas, el cos no ha requerit cap tipus d'informació als seus responsables. Des de l'aeròdrom sallentí destaquen que les visites de la Guàrdia Civil a les seves instal·lacions són una pràctica força habitual.