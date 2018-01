Sallent celebra aquest dissabte el Frikibingo amb les places per al sopar exhaurides

Sallent celebrarà aquest dissabte un dels actes previs del Carnaval que ja té més arrelament, el Frikibingo. Amb la d'enguany seran 14 edicions d'aquesta iniciativa, un sopar amb espectacle i bingo que va començar "gairebé de broma", tal com assegura un dels organitzadors Rafa Gordillo, però que fins i tot ja ha fet parada en més localitats. Lleida, Navarcles i la Sala Stroika de Manresa han sigut partícips de l´espectacle.

Aquest 27 de gener se'n farà una nova edició a l'envelat de Sallent (començarà a 2/4 de 9) amb 500 persones previstes que ja han comprat el tiquet i que els han esgotat. Amb un preu de 15 euros, inclouen el sopar, got, cartró per participar al bingo i una sorpresa. Una de les novetats d'aquest any, segons ha explicat un dels organitzadors, Rafa Gordillo, és que les persones que vulguin assistir directament a l'espectacle i frikibingo, després del sopar, ho podran fer i adquirir cartrons de participació al preu de 5 euros.

Gordillo ha subratllat que cada any s´incorporen coses noves en escena i aquest any "també hi ha novetats i sorpreses. El que es pot dir és que es recupera el to espectacular i lluminós". Els premis d´aquest any seran una ampolla de cava Recaredo per a la primera línia, un sopar per a dues persones a Les Piscines per a la segona i un menú degustació per a dues persones al restaurant Ca l´Amador, de Josa del Cadí, valorat en 120 euros, per al bingo.

Prèviament, a les cinc de la tarda, es durà a terme el frikibingo infantil amb l´entrada totalment gratuïta.

Rafa Gordillo ha destacat que "ens sentim especialment orgullosos que una festa que va néixer gairebé com una broma entre amics en un bar per 30 persones ha acabat convertint-se en un acte molt potent dins del Carnaval, tot i que es fa dues setmanes abans. Aquest és el seu mèrit. Aconseguir que la gent que té el Carnaval a dues setmanes vista tingui les ganes i el sentit de l'humor per ja disfressar-se ens fa sentir molt orgullosos".