Súria exposa per les Festes de Sant Sebastià l'obra de l'artista local Pol Oliva

Dins els actes de les Festes de Sant Sebastià, Súria té oberta a la sala Cal Balaguer del Porxo l'exposició 'Estudis. Coronant l'Iceberg' de l'artista local Pol Oliva Fàbrega. La mostra es podrà visitar durant els caps de setmana fins al proper 4 de març.

En aquesta exposició, el jove artista surienc ha aplegat dibuixos, pintures, escultures i altres obres realitzades durant els seus estudis d'art a l'Escola Massana (Barcelona), la Universitat de Barcelona, l'Institut Lluís de Peguera (Manresa) i la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya (FAAOC).

Durant l'acte d'inauguració, Pol Oliva va descriure cadascuna de les obres exposades, en diàleg amb les persones assistents. Aquesta és la primera exposició de l'artista surienc, que també va participar en la restauració dels capgrossos de la Nit de Sant Joan, que representen els quatre elements.

L'alcalde Josep Maria Canudas va desitjar que aquesta exposició sigui "la primera de moltes" per a l'artista surienc. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, va explicar que l'organització de la mostra respon a la voluntat de fer que la Festa de Sant Sebastià sigui una celebració "del poble i per al poble, en què els suriencs siguin protagonistes".

L'exposició es podrà visitar tots els dissabtes d'11 a 2 del matí i de 4 a 6 de la tarda, i els diumenges només al matí.