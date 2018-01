Les Coves de Montserrat expliquen la seva història amb un 'vídeo mapping'

A partir del 3 de febrer, les Coves de Montserrat, situades en ple massís de Montserrat al municipi de Collbató (Baix Llobregat), rebran als visitants amb la projecció d'un espectacular audiovisual fet amb la tècnica del 'vídeo mapping' que explicarà la història de les coves i la seva relació amb el municipi. El vídeo, de 17 minuts i que es projecta a la mateixa paret de la cova, compta amb una banda sonora original creada pel músic Francesc Gener i potencia els moments més dramàtics amb la il·luminació de les parets adjacents.

Segons l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, l'objectiu de l'audiovisual, que ha tingut un cost d'aproximadament mig milió d'euros, és "dinamitzar i complementar" la visita de les més de 20.000 persones que cada any s'acosten a les coves. Així, a partir d'ara les visites començaran amb la projecció del vídeo per, posteriorment, recórrer l'interior de la cova amb un guia com es feia fins ara. De moment, el cost de la visita es mantindrà com fins ara en els 7,5 euros .