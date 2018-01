Endesa millora el sistema de control d'un centre de transformació a Fonollosa

La companyia Endesa ha instal·lat un sistema de telecomandament en un centre de transformació al nucli de Canet de Fals, a Fonollosa, que permetrà interceptar més ràpidament qualsevol avaria i, consegüentment, reduir el temps d'espera als abonats a l'hora d'arreglar-la. Aquesta millora, segons fonts de la compa-nyia, s'ha fet en un punt estratègic de la xarxa que uneix Canet amb Fals, de manera que beneficiarà els veïns de tots dos nuclis.

Els treballs han consistit a instal·lar un sistema de telecomandament al centre de transformació. És a dir, s'ha dotat d'equips d'actuació remota i d'un sistema de comunicacions que permet accionar a distància els dispositius de maniobra des de la central de control de Barcelona. D'aquesta manera, en cas d'avaria, no caldrà haver de desplaçar equips sobre el terreny, així que hi haurà un estalvi de temps tant en la localització de la incidència com en la seva resolució.

Aquests treballs han suposat una inversió de 21.000 euros.