El govern de Sallent dóna llum verd a la construcció de la planta de tractament de sal

ICL ja té el permís que li faltava per poder construir la planta de purificació de sal a Sallent. Dies enrere la Generalitat li va concedir la llicència ambiental, i ara la junta de govern local li ha donat la llicència d'obres, que suposa el pas definitiu perquè la instal·lació pugui entrar en funcionament «els propers mesos», segons ha explicat l'alcalde de Sallent, David Saldoni, convençut que l'empresa vol anar per feina «perquè ja té la llicència pagada».

La construcció d'aquesta planta forma part del paquet de mesures transitòries a què es va comprometre ICL per reduir l'aportació de residu salí al Cogulló en la pròrroga que se li va concedir el juny passat per continuar-hi abocant mentre no es pugui traslladar la producció de sal de Sallent a Súria. La nova planta s'ubicarà a les mateixes instal·lacions de la factoria de Sallent, molt a prop de la planta de flotació, i l'obra tindrà un cost estimat superior als 300.000 euros, «a banda de la part d'instal·lació que l'empresa hi vulgui posar», apunta Saldoni. I és que tant la construcció com la seva posada en marxa dependrà d'ICL, però, en tot cas, «l'obra ha de ser ràpida perquè gran part de la planta ja ve prefabricada», diu l'alcalde, que confia que estarà llesta «en pocs mesos».

Segons les primeres estimacions, la nova planta ha de permetre una producció de 150.000 tones anuals de sal purificada, que bàsicament es destinarà a la venda per al desgel de carreteres. Es tractarà la sal que surt directament de les mines, i la seva comercialització evitarà que s'aboqui al dipòsit del Cogulló com fins ara. «En un primer moment, ens ajudarà que no augmenti tant el volum del runam, i més endavant ens permetrà reduir-lo», diu Saldoni. I és que, un cop es tanqui l'explotació minera de Sallent, la planta continuarà treballant, en aquest cas per anar buidant el residu acumulat durant dècades al Cogulló.

«Aquesta planta té una vida molt llarga», afegeix Saldoni, i confia que més endavant se'n pugui construir una altra per accelerar encara més el procés, si bé de moment això queda en una mera intenció perquè a hores d'ara no està ni projectada.