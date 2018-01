Un miler de llars del Bages van rebre l'any passat avisos de tall de subministrament

Un total de 1.030 veïns i veïnes del Bages van rebre l'any passat avisos de tall de subministrament d'aigua, llum o gas per part de les empreses distribuïdores. L'any passat els ajuntaments del Bages van destinar 89.000 euros a ajudes d'urgència social per garantir els subminsitrament bàsics d'aigua, llum i gas. Per lluitar contra aquesta situació, el Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa una oficina, pionera en l'àmbit comarcal a Catalunya, que actuarà de forma itinerant en els diferents municipis de la comarca per atendre i assessorar la població en general i per intervenir i acompanyar persones en situació de pobresa energètica.

El nou servei, que es va presentar ahir a la seu del Consell Comarcal, neix amb el triple objectiu d'impulsar noves mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, contribuir a la millora de la qualitat de vida dels bagencs i bagenques i acomplir amb el dret d'accés als subministraments bàsics de llum, aigua i gas. En aquest sentit, el nou servei atendrà totes aquelles persones que tinguin dificultats per pagar les factures d'aigua, llum o gas, però també a les que vulguin millorar l'eficiència energètica de casa seva i així reduir la despesa, i les informarà sobre el servei que tenen contractat i quina és la potència i la tarifa que més els convé.

Segons el conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, l'obertura de la nova oficina és «un pas més» en la lluita contra la pobresa energètica «que és una de les prioritats del govern del Consell». També va destacar que «els subministraments bàsics són un dret fonamental» i que « la lluita contra la pobresa energètica és una responsabilitat compartida, no només dels poders públics, sinó que també de les compa-nyies subministradores».

Aquesta oficina, impulsada per les Àrees de Medi Ambient i Acció Social i Ciutadania amb el suport de la Diputació de Barcelona, actuarà de forma itinerant en els 29 municipis que conformen l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Bages, formada per tots els pobles de la comarca, excepte Manresa. El servei s'oferirà presencialment en sis municipis diferents (vegeu desglossat) dividits en quatre zones: Cardener, Llobregat, Gavarresa i Bages Sud.



Un servei amb cita prèvia

Per accedir al servei és imprescindible concertar una visita prèvia trucant al número de telèfon 687 721 459, o bé enviant un correu electrònic a oficinaenergetica@ ccbages.cat. Els horaris d'atenció són de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, i dilluns i dijous, també de 16 a 19 hores. A més a més, s'habilitarà el portal oficinaenergetica.ccbages.cat amb tota la informació a l'entorn dels drets de la ciutadania en matèria energètica.

L'oficina també promourà l'eficiència energètica al Bages donant suport tècnic als Serveis Socials municipals, i oferirà formació i assessorament als professionals d'habitatge, consum i serveis socials, i també oferirà xerrades i tallers d'eficiència energètica.