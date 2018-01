La nova oficina itinerant repartirà equips d'eficiència energètica entre les famílies més vulnerables

La nova Oficina comarcal d'assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica, que impulsa el Consell del Bages, disposa de 100 equips per aplicar mesures i mecanismes de millora de l'eficiència. L'ens preveu poder-los distribuir entre les llars amb famílies vulnerables per tal que puguin reduir la seva factura d'aigua, llum i gas.

Aquests equips disposen de quatre bombetes led, material per aïllar portes i finestres, un programador analògic d'endolls, per optimitzar el consum elèctric, i una regleta d'endolls amb interruptor per eliminar els consums passius.

Tot i que ciutats com Barcelona, Terrassa o Rubí disposen d'oficines d'aquestes característiques, la del Bages és la primera que hi ha a Catalunya d'àmbit comarcal En aquest sentit, el conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, va destacar que el Consell bagenc ha apostat per estendre aquest servei a tota la comarca «perquè tots els ciutadans tenen els mateixos drets independentment de la zona on resideixen, i crèiem que teníem l'obligació de poder garantir un servei d'aquestes característiques a tots els municipis».