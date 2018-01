Sallent celebrarà dissabte el tradicional Frikibingo amb 500 tiquets venuts

Sallent farà aquest dissabte un dels actes previs del Carnaval amb més arrelament, el Frikibingo, que ja està confirmat que reunirà com a mínim mig miler de persones. Un sopar amb espectacle i bingo que fins i tot ha passat per altres localitats. Aquest dissabte se'n farà la 14a edició a l'envelat (a 2/4 de 9) amb 500 persones que ja han comprat el tiquet i que els han esgotat. Amb un preu de 15 euros, inclouen el sopar, got i cartró per participar al bingo. Una de les novetats d'aquest any és que les persones que vulguin assistir directament al Frikibingo, després del sopar, ho podran fer i adquirir cartrons de participació al preu de 5 euros. Els premis d'aquest any són una ampolla de cava Recaredo per la primera línia, un sopar per a dues persones a Les Piscines per la segona i un menú degustació per a dues persones a Ca l'Amador, de Josa del Cadí, valorat en 120 euros, per al bingo.