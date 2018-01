Cardona aprova per a aquest any un pressupost de 6 milions d'euros

L'Ajuntament de Cardona va aprovar en el darrer ple municipal el pressupost per a l´exercici d'enguany, que puja a un total de 6.048.902 euros. Una xifra que suposa una reducció del 10,40% respecte els del 2017. La proposta de l´equip de govern (ERC) va prosperar amb els vots favorables dels republicans i del PDCAT, i l´abstenció de PSC.

Amb aquest pressupost es preveu completar les obres del projecte Cardona Integral, format pel camp de futbol i l´auditori Valentí Fuster, que a l´exercici 2017 es va endur una gran part de la inversió. Altres inversions importants per aquest 2018 són l´inici de la primera fase de les obres de canalització de les aigües residuals del polígon de la Cort i la renovació completa de la vorera d´aquest espai industrial, que té un pressupost de 569.164,91 euros. També es durà a terme la reurbanització del carrer Convent i la reparació de camins de la Vall dels Nyítols, Mare de la Font i del pas de Valldeperes.

Altres inversions destacades són els 60.823 euros que s´invertiran en el programa de millora de l´escola Mare de Déu del Patrocini i la llar d´infants municipal Aliret, els 35.000 euros que s´invertiran en un programa de millora del centre històric de Cardona i La Coromina o els 32.935 euros per finalitzar l´adequació de l´espai coworking, un nou espai ubicat a l´antiga Biblioteca a disposició d´emprenedors i petits empresaris.

Fonts municipals han destacat d´aquests pressuposts que «es continua apostant» per l´impuls de l´Agència de Desenvolupament Local Solsona i Cardona amb programes específics de suport a l´empresa i foment de l´ocupació a part de la contractació de nous plans d´ocupació.

Amb aquest pressupost també es vol activar plenament l´Oficina Local d´Habitatge. S´està treballant en la nova imatge de l´oficina i ja es disposa dels convenis amb l´Agència de l´Habitatge per començar ja en plena operativitat. En aquest sentit, es preveuen dues partides d´ajut, d´ajuts al lloguer i d´ajuts per la rehabilitació d´habitatges, amb una dotació de 24.000 euros.

La regidora d´Hisenda, Aida Molner, ha posat en relleu que els pressupostos del 2018, «a banda de consolidar l´aposta en projectes estratègics incorporen noves inversions en àmbits com el polígon o en equipaments públics essencials com l´escola o la llar municipal. De la mateixa manera que demostren la capacitat de resistència de les finances municipals, malgrat la disminució d´ingressos derivats de les aportacions de l´Estat i del cànon de l´explotació de la terrera Vella».

Per l´alcalde Ferran Estruch, «els pressupostos evidencien la voluntat del govern de treballar temes claus pel municipi com són la promoció econòmica i l´habitatge així com aquells projectes de futur que han de permetre millorar les condicions actuals del municipi. En aquest sentit, destaquen que «es manté com a prioritats els mateixos grans eixos ja previstos al 2017: les àrees relacionades amb l´atenció a les persones, com són els serveis socials, que manté la despesa de l´exercici anterior que ja es va augmentar per fer front a la crisi, la promoció econòmica i el foment de l´ocupació i la millora de la via pública».