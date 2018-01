ICL considera que la Comissió no té les dades actualitzades i defensa que s'han fet moltes millores

El grup ICL –matriu d'Iberpotash- creu que la Comissió Europea (CE) no disposa de dades «actualitzades» sobre la situació de l'activitat minera al Bages, ja que, segons fonts de l'empresa, en els darrers cinc anys «les coses han canviat molt».

Per a ICL -que considera que es tracta d'un «conflicte entre estats» i, per tant, ells no són part activa en el procés-, un cop la CE «actualitzi la informació i vegi les inversions que s'han fet els darrers anys veurà que aquesta situació no obeeix a la realitat actual». De fet, fonts d'ICL asseguren que «avui en dia tothom reconeix la millora de la qualitat del riu Llobregat, i així ho marquen també els indicadors».

L'empresa també subratlla que cada any inverteixen 9 milions d'euros en qüestions mediambientals i que hi ha en marxa un pla de restauració del Cogulló de Sallent que «ha estat beneït també per les entitats ecologistes».

Precisament, i tal com avançava Regió7 en l'edició d'ahir, en els propers mesos ICL posarà en marxa la planta de purificació de sal a Sallent que en el futur ha de treballar amb el material que hi ha acumulat al runam del Cogulló, i que d'entrada és una de les mesures engegades per reduir l'aportació de residu salí.