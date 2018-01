Més de 150 persones visiten els nous espais rehabilitats de La Nau de Santpedor

Més de 150 persones han passat durant aquest mati de dissabte per La Nau de Santpedor en la jornada de portes obertes pensada per a les persones que encara no havien vist les darreres millores que s'hi han fet. L'edifici, situat al costat de Cal Llovet i que havia estat una fàbrica i, posteriorment, el local de la brigada municipal, s'ha anat remodelant per fases amb els anys en un espai per a les entitats del poble.

El que han pogut veure aquest matí les persones que hi han passat és el resultat de les obres a la part del mig, on s'han habilitat diversos espais per tal que les entitats els puguin utilitzar, inclosos els nous estudis de Ràdio Santpedor, que ara s'han d'equipar. També hi ha un espai per a les actuacions de petit format, on s'ha fet un espectacle de clown que ha omplert totes les cadires. Alhora, els visitants també han pogut entrar a la part de l'edifici que ja es va arreglar en la primera fase, on hi ha el taller de ceràmica, La Talla (de fusta) i l'entitat Santpedor Art i Creació (SAC).

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, ha explicat que la reforma de la tercera part de l'edifici ja s'haurà d'entomar en el proper mandat. Al seu costat, també han fet de guies de la jornada de portes obertes el regidor de Cultura, Agustí Comas, i el de Comunicació, Antoni Valverde.