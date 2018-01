Navàs posa en marxa el primer servei de recollida de residus municipalitzat

Navàs es va sumar ahir al vespre als municipis que aposten per la recollida de residus porta a porta per incrementar els seus índexs de reciclatge i recuperar l'espai públic ocupat pels contenidors. Amb la diferència, però, que és el primer que ha apostat per fer una gestió directa del servei i municipalitzar-lo. La recollida d'escombraries és a càrrec de l'empresa pública Serveis Municipals de Navàs, que ja gestiona el subministrament d'aigua i el complex esportiu l'Eix.

L'Ajuntament de Navàs és el primer que es fa càrrec de la gestió directa de la recollida d'escombraries. A la comarca, només hi ha una experiència similar, que és el cas de la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, que gestiona les escombraries d'aquests pobles, però amb l'habitual sistema de contenidors.

A Navàs, el canvi en la gestió del servei per tal de municipalitzar-lo ha coincidit amb la posada en marxa del nou sistema de recollida porta a porta. Des de divendres els veïns i veïnes han de dipositar davant de la porta de casa les seves escombraries seleccionades seguint un calendari que indica la fracció que es recull cada dia, i en el cas d'ahir, la matèria orgànica. Les deixalles s'han de treure al carrer de les 8 a les 10 de la nit, hora en què s'inicia la recollida.

El consistori ja ha repartit cubells a la majoria de llars i està retirant gradualment els contenidors dels carrers, que, en els propers dies, desapareixeran, a excepció dels del vidre. També s'està acabant d'habilitar una àrea d'emergència al costat de la deixalleria. Per a la posada en marxa del servei, l'Ajuntament ha llogat un camió, però la idea és que, a la llarga, se n'acabi comprant un. Amb la municipalització, el servei ha passat a donar feina a set persones, quan fins ara només n'hi havia dues.

Navàs és el quart municipi de la comarca del Bages que implanta el porta a porta, juntament amb Santpedor, Artés i Navarcles. És previst que en els propers mesos s'hi sumin també Súria i Avinyó.