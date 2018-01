Salut posa fil a l'agulla per dotar Navarcles d'un nou CAP i poder-lo construir el 2019

L'esperat nou ambulatori de Navarcles, que ha de substituir l'actual, podria ser una realitat com a màxim d'aquí a un parell d'anys. Després que la Generalitat ja ha posat a concurs la redacció del projecte bàsic, executiu i de direcció d'obres del futur equipament, «ara sí que aquest tema es comença a encarrilar», apunta l'alcalde, Llorenç Ferrer, i confia que la construcció pugui començar en els propers mesos.

Fonts del departament de Salut han confirmat que s'hi està treballant. De moment, s'ha posat a concurs la redacció del projecte, que es preveu adjudicar de manera imminent perquè ja ha superat el període d'exposició pública (es va tancar fa un parell de setmanes), i s'ha publicat l'anunci per a la seva licitació. Segons el mateix departament, això vol dir que es podria tenir definitivament tancat el projecte al llarg del 2018 i preveure l'inici de les obres de cara al 2019, «sempre tenint en compte la disponibilitat pressupostària» de la Generalitat. El cost estimat és d'uns 2 milions d'euros, tot i que s'haurà d'acabar de concretar amb el projecte pendent.

Que finalment s'hagi posat fil a l'agulla en aquesta qüestió «és un pas molt important», afegeix Fer-rer, tenint en compte la necessitat de disposar d'un nou edifici que substitueixi l'ambulatori actual, que és vell i s'ha fet petit. «Ara ja tenim el tren a la via perquè, com a mínim, durant aquest 2018 tindrem a punt el projecte del nou CAP, i la lògica ens diu que un cop feta la redacció no es pot trigar gaire temps a executar-lo», conclou l'alcalde.

El nou ambulatori de Navarcles es construirà en uns terrenys situats a l'avinguda de Lluís Companys que l'Ajuntament va cedir a la Generalitat el mes d'abril passat. En concret, aquest espai és entre la llar d'infants El Tinet i el recinte fabril de l'antiga Dresca, i d'acord amb el programa funcional previst, el dimensionat del nou centre serà de 980 metres quadrats.

Abans de poder fer la cessió dels terrenys a la conselleria de Salut, l'Ajuntament va haver de fer una modificació dels usos del solar amb la finalitat d'ampliar-los a l'àmbit sanitari, perquè fins aleshores es limitaven al de l'ensenyament. La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en va autoritzar el canvi ara fa poc més d'un any, i el mes d'abril passat l'Ajuntament en va fer el traspàs definitiu a la Generalitat.