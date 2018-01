Sant Fruitós instal·larà el març la passarel·la que unirà els polígons de la C-16c

El pont de la passarel·la sobre la carretera de Berga (C-16c), que unirà el nucli Sant Fruitós de Bages, a través de la Sagrera, amb la zona dels polígons industrials, es col·locarà durant el mes de març. Un cop instal·lada l'estructura, únicament caldrà fer-hi arribar el servei de l'enllumenat abans que pugui entrar en funcionament, segons han informat fonts municipals.

Aquesta nova infraestructura facilitarà la interconnexió entre els polígons industrials de Sant Isidre i Casanova-Riu d'Or de Sant Fruitós, separats per la carretera. Amb l'actuació es millora l'accessibilitat i la seguretat a peu per als veïns i alhora es recupera l'antic itinerari que uneix el municipi amb la zona de l'Agulla.

La nova infraestructura està pensada sobretot perquè els veïns del poble puguin accedir amb seguretat des del nucli urbà, a peu o en bicicleta, als polígons comercials. Fins ara, ho havien de fer creuant aquest tram de carretera, altament transitat. S'hi accedirà mitjançant una rampa, i tindrà una amplada lliure de 3 metres per facilitar la circulació a peu, però també amb bicicleta, amb cotxet o amb cadira de rodes.

Més enllà de connectar els polígons que hi ha a banda i banda del vial, la nova passarel·la donarà continuïtat al GR3, i permetrà que creui la C-16c per sobre, i també els laterals dels polígons Casanova i Sant Isidre. Ho farà entre els carrers Moixeró i Aneto, al polígon Casanova, que tot sovint els veïns de Sant Fruitós fan servir per desplaçar-se a peu fins a la zona de l'Agulla.