Cardona invertirà enguany en dos centres escolars i al polígon

L'Ajuntament de Cardona va aprovar en el darrer ple municipal el pressupost per a l'exercici d'aquest any, que puja a un total de 6.048.902 euros. Una xifra que suposa una reducció del 10,40% respecte al del 2017. La proposta de l'equip de govern (ERC) va prosperar amb els vots favorables dels republicans i del PDeCAT, i l'abstenció de PSC.

Amb aquest pressupost es preveu completar les obres del projecte Cardona Integral, format pel camp de futbol i l'auditori Valentí Fuster, que a l'exercici 2017 es va endur una gran part de la inversió. Altres inversions importants per a aquest 2018 són l'inici de la primera fase de les obres de canalització de les aigües residuals del polígon de la Cort i la renovació completa de la vorera d'aquest espai industrial, que té un pressupost de 569.164,91 euros. També es durà a terme la reurbanització del carrer del Convent i la reparació de camins de la Vall dels Nyítols, Mare de la Font i del pas de Valldeperes.



35.000 euros per al centre històric

Altres inversions destacades són els 60.823 euros que s'invertiran en el programa de millora de l'escola Mare de Déu del Patrocini i la llar d'infants municipal Aliret; els 35.000 per a un programa de millora del centre històric de Cardona i la Coromina, i els 32.935 per finalitzar l'adequació de l'espai coworking, ubicat a l'antiga biblioteca i a disposició d'emprenedors i petits empresaris.

Fonts municipals han destacat d'aquest pressupost que «es continua apostant» per l'impuls de l'Agència de Desenvolupament Local Solsona i Cardona amb programes específics de suport a l'empresa i el foment de l'ocupació, a part de la contractació de nous plans d'ocupació.

Aquest any també es vol activar plenament l'Oficina Local d'Habitatge. S'està treballant en la nova imatge de l'oficina i ja es disposa dels convenis amb l'Agència de l'Habitatge per començar ja en plena operativitat. En aquest sentit, es preveuen dues partides d'ajut, d'ajuts al lloguer i d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges, amb una dotació de 24.000 euros.

La regidora d'Hisenda, Aida Molner, ha posat en relleu que els pressupostos del 2018, «a banda de consolidar l'aposta en projectes estratègics, incorporen noves inversions en àmbits com el polígon o en equipaments públics essencials com l'escola o la llar municipal. De la mateixa manera que demostren la capacitat de resistència de les finances municipals, malgrat la disminució d'ingressos derivats de les aportacions de l'Estat i del cànon de l'explotació de la terrera vella». Per a l'alcalde, Fer-ran Estruch, «els pressupostos evidencien la voluntat del govern de treballar temes clau per al municipi com són la promoció econòmica i l'habitatge, així com aquells projectes de futur que han de permetre millorar les condicions actuals del municipi. En aquest sentit, «es manté com a prioritats els mateixos grans eixos ja previstos el 2017: les àrees relacionades amb l'atenció a les persones, com són els serveis socials, que manté la despesa de l'exercici anterior que ja es va augmentar per fer front a la crisi, la promoció econòmica i el foment de l'ocupació i la millora de la via pública».