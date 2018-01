Santpedor rep amb els braços oberts els resultats de les obres a La Nau

275.000 euros. És el que ha costat remodelar una part important de La Nau, edifici veí a Cal Llovet, a Santpedor, reconvertit en espai per a les entitats del poble, que fa anys que el reivindicaven. Ahir al matí, més de 150 persones van passar per aquesta antiga fàbrica tèxtil, que durant uns anys també va funcionar com a espai de la brigada municipal, per veure les millores que s'hi han fet.

La Nau és un edifici de gairebé 70 metres de llargada que ha quedat dividit per dins en quatre blocs diferenciats. El primer, a la façana principal, on hi ha escrit el nom de La Nau amb capses de plàstic, acull el taller de ceràmica, el de La Talla (de fusta) i l'entitat Santpedor Art i Creació (SAC). El taller de ceràmica ja hi funcionava abans de l'inici de les obres, però l'espai s'ha remodelat. El segon bloc, separat del primer per una paret de nova construcció, és una sala amb un escenari on es podran organitzar actuacions de petit format, com l'espectacle de clown que hi va oferir al migdia la companyia lleidatana Jam, que va omplir totes les cadires. Aquest espai té un accés directe des del carrer pel lateral de l'edifici, mentre que una segona porta comunica amb el tercer bloc.

L'alcalde del poble, Xavier Codina, que va participar en les visites al costat dels també regidors Agustí Comas (Cultura) i Toni Valverde (Comunicació), va destacar que, fins ara, al poble hi mancava una sala més petita que Cal Llovet o l'auditori del Convent per poder-hi organitzar actuacions.

El tercer bloc el forma un passadís amb diferents estances a banda i banda: la de les puntaires, la de pintura, dues sales amb taules i cadires que poden funcionar separades o com una de sola gràcies a uns panells mòbils, i els nous estudis de Ràdio Santpedor, que encara s'han d'equipar, i que inclouen un espai de gravació i un per a les emissions en directe. Codina remarcava ahir que serà una via per «potenciar» l'emissora. Cada porta de cadascun dels espais és d'un color diferent; uns serveis completen aquest bloc.

La Nau, situada entre el carrer de Roger de Flor i la travessia de Sant Francesc d'Assís, i paral·lela a Cal Llovet, es va començar a transformar el 2016. Encara quedarà pendent remodelar el quart bloc, unes obres que l'alcalde va situar de cara al proper mandat. Codina va destacar el procés participatiu per decidir l'ús dels espais i va apuntar que qualsevol entitat hi serà benvinguda.

Les millores realitzades fins ara, que s'han allargat un any i mig i que van quedar acabades a final de l'any passat, van començar amb l'adequació de l'estructura per passar després a l'interior.