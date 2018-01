Cardona va tancar el 2017 amb rècord turístic en superar els 130.000 visitants

Cardona ha assolit la xifra màxima de visitants de la seva història, clarament per sobre de les espectatives que tenia fixades per al 2017, malgrat ja aspirava a créixer. El repte que s´havia fixat la Fundació Cardona Històrica, gestora de l´oferta turística de la vila ducal, per a l´any passat era el de superar els 125.000 visitants. La realitat ha estat un augment del 13%, que els ha situat en 130.049. La dada encara agafa més rellevància si es té en compte que tot just fa quatre anys, el 2014, va ser el primer exercici que se superava el llindar dels 100.000. Respecte l´any anterior i en xifres absolutes, el creixement del 2017 ha estat de més de 15.000 persones.

Dels tres pilars que fonamenten l´oferta turística de Cardona, només n´hi ha un que ha patit una lleugera davallada. Es tracta de les visites al centre històric, que en relació al 2016 ha baixat el 5,6%. ja que ha passat de 8.330 a 7.862.

En xifres relatives l´augment més gran ha vingut per la banda de ls vistes al castell, incloent-hi les guiades i les teatralitzades. En total van ser 29.402 persones, el que suposa un creixement de l´11% respecte l´any anterior. Si s´hi sumen les visites a la col.legiata de Sant Vicenç, la xifra augmenta fins als 40.816 visitants. I el tronc central del turisme Cardoní, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, també va créixer, en aquest cas el 2%, fins a situar-se en 78.175 persones.

Les dades es van fer públiques en el marc de la cinquena Nit del Turisme de Cardona, en què també es va dibuixar quin és el perfil de visitant que hi ha hagut al llarg d´aquest 2017. Més de dos terços (el 68%) és un client individual (o familiar), que per tant supera clarament el grupal (32%). També és clarament predominant l´origen d´aquest turista, que en el 82% dels casos prové d´altres punts de Catalunya. El percentatge de visitants estrangers (10%) supera els de la resta de l´Estat (8%). Les nacionalitats predominants entre els estrangers són, per aquest ordre, els francesos, el britànics i els xinesos. Pel que fa als turistes de la resta de l´Estat, provenen sobretot de València, Madrid i País Basc.

L´any passat també es van registrar augments tant en el nombre de serveis d´atenció a l´oficina de turisme, com en les pernoctacions en hotels del municipi. En el primer dels casos, el creixement va ser del 32% fins assolir un total de 44.081 atencions. Quant a les pernoctacions, se´n van fer 54.282, el que suposa un augment del 8%.

Entre les accions que es van dur a terme al llarg de l´any passat i que haurien incidit en aquest increment de visitants s´ha incidit en un major contacte amb operadors internacionals; les gestions amb operadors de creuers que arriben a Barcelona i que ja hi han començat a portar grups; la campanya de promoció del castell com a monument preferit dels catalans; la posada en marxa d´audioguies i d´una nova web; i l´obertura de l´auditori Valentí Fuster, que ja ha permès començar a treballar en el turisme de reunions i convencions.

De cara a aquest 2018, fonts de la Fundació Cardona Històrica han explicat que algunes de les accions principals que es volen treballar són el desenvolupament d´un nou centre d´acollida de visitants al centre històric; la continuïtat del projecte Cardona Integral, que vol promoure el turisme saludable; la creació d´un nou audiovisual del Pou Alberto, que forma part de la visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal; i seguir incidint i ampliant el mercat del turisme de convencions. Un dels aspectes destacables és que també s´ha establert un acord amb la companyia Julià Travel, que programarà dues excursions setmanals des de Barcelona fins a Cardona.