Fonollosa restaurarà aquest any el cor de l'església de les Torres de Fals

Fonollosa podrà afrontar enguany la restauració del cor de l'església de les Torres de Fals, gràcies a una ajuda de la Diputació de Barcelona de 112.880 euros. La intervenció permetrà garantir l'estabilitat, la seguretat i la conservació de l'edifici.

De moment, encara no hi ha data per a l'inici de les obres, però és previst que la licitació dels treballs es tramiti duran les properes setmanes.

Els treballs de restauració de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals només representen la primera fase del conjunt d'actuacions que el govern municipal té previst posar en marxa a l'espai.

De fet, l'objectiu a llarg termini és crear-hi un centre d'interpretació per explicar la història de les torres de defensa de Catalunya.

Segons l'alcalde del municipi, Eloi Hernàndez, «les inversions a les Torres de Fals són el principal projecte estratègic en l'àmbit de promoció turística i de patrimoni del municipi, per això fa temps que treballem insistentment i ens presentem a diverses convocatòries per aconseguir el finançament».

En aquest sentit, l'alcalde de Fonollosa ha destacat que altres fases del projecte també han estat presentades a convocatòries de les quals s'està esperant la resolució, com és el cas de la museïtzació de l'espai, o la rehabilitació d'altres punts com la nau central, la capella fonda, les façanes o el campanar.