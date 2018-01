Les millores en la teatralització de la Festa de Romeus convenç els visitants

Un autèntic viatge en el temps. Monistrol de Montserrat va fer un pas important per traslladar el poble al segle XVI, una època clau de la història local, amb millores importants en les representacions teatrals que van tenir lloc ahir als carrers de la vila en el marc de la Festa de Romeus.

L'organització ha tingut la voluntat de fer créixer i introduir millores cada any des que va néixer el certamen, que ahir va arribar a la sisena edició. Aquest any hi ha hagut una renovació en la direcció artística de la festa. Se n'ha fet càr-rec Pepo Flores, actor professional i bregat en l'àmbit dels espectacles teatrals, que ha dirigit l'apartat interpretatiu i ha introduït millores en la posada en escena. «Els actors estan més segurs i convençuts a l'hora d'interpretar els personatges. Si en anys anteriors cadascú representava el seu paper com creia que l'havia de fer, aquesta vegada hem tingut un guia important que ens ha mostrat com ser més convinents a l'hora d'escenificar els textos», explicava Joan Pozo, un dels organitzadors i guionista de les escenes que els visitants van poder veure als carrers del nucli històric.

Un multitud de visitants passejava pels carrers antics de Monistrol, molts amb càmeres de fotos per retratar les escenes històriques. També demanaven als actors, un cop acabaven la representació, que s'aturessin uns segons per fer-los fotografies. Les recreacions tenien lloc en diferents localitzacions del barri antic i, per tant, la festa també va ser una oportunitat per descobrir l'important patrimoni arquitectònic de Monistrol, a la falda de la muntanya de Montserrat. «La Festa de Romeus també serveix per conèixer el poble, i també hi ha una bona oferta de restauració que els visitants també poden descobrir», afegia Pozo.

Per donar al visitant la sensació d'estar trepitjant l'època del Renaixement, aquest cap de setmana s'ha cobert de sorra la plaça de la Font Gran, tal com era aquest punt del nucli quatre segles enrere. Més enllà de les escenificacions teatrals i de representacions costumistes, tot de personatges amb vestits típics del segle XVI passejaven pel nucli històric. I és que la festa implica bona part de la població. Un total de 70 actors, que van interpretar diferents papers al llarg del dia, i 30 figurants van fer possible aquest salt en el temps.

La festa ha tingut lloc tot el cap de setmana, però ahir va ser quan es va registrar una major afluència de visitants. Aquest any s'han organitzat recorreguts guiats pels carrers més emblemàtics.

Part de les representacions recreen com els habitants del poble es van encomanar a sant Sebastià per impedir que la mortífera pesta arrasés la població. De fet, la celebració va entrar en el calendari festiu de localitat per complementar les Festes de Sant Sebastià i el ball del Bo-bo, i recordar quines són els arrels històriques de les tradicions de Monistrol.