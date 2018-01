Un conte creat en una aula del Bages serà una eina per explicar la realitat dels refugiats

Un conte creat en una aula de Manresa i amb el suport del Consell del Bages i de la Diputació de Barcelona servirà de material didàctic perquè escoles de la comarca i fins i tot d'arreu de Catalunya el puguin utilitzar, si ho desitgen, per treballar un tema tan actual i colpidor com el de les persones refugiades, l'acolliment i, en general, les guerres i tots els múltiples efectes col.laterals.

"El viatge de la Heva" és una petita història il.lustrada, i ara també editada, que van crear durant el curs passat alumnes de l'escola Puigberenguer que actualment fan quart de primària. El conte explica les vicissituds d'una nena siriana, l'Heva, que es veu forçada a marxar amb la seva família del seu país pels bombardejos i la destrucció que pateixen, el trist recorregut que han d'emprendre, que els porta a Turquia, a Grècia i a Sèrbia, on finalment són acollits.

Tant el contingut, com el redactat dels textos i els dibuixos tenen l'autoria dels nens i nenes d'aquesta classe del col.legi Puigberenguer, que es va començar a treballar a partir de notícies als diaris que parlaven sobre la situació a Síria i el drama dels refugiats, segons ha explicat la tutora del curs, Mireia Miró. També van poder escoltar el testimoni d'una persona que ha treballat al costat dels refugiats. Va ser una iniciativa dels mateixos alumnes, que van pensar que aquest podia ser també un canal d'ajuda cap a les persones que han de marxar del seu país forçades pels conflictes bèl.lics.

Consell Comarcal i Diputació l'han complementat amb una segona part d'activitats pedagògiques, que permeten treballar el contingut del conte i que alumnes i famílies es facin preguntes i indaguin amb informació complementària per tenir més coneixement sobre el tema i contribuir a que aquesta situació no caigui en l'oblit.

Per exemple, s'incentiva a buscar sobre el mapa quina ruta va haver de seguit l'Heva i la seva família (com milers de refugiats) per fugir de la guerra i trobar un país d'acollida, i a reflexionar del per què d'aquest viatge. També a insta a posar-se en la pell d'un refugiat: "Si haguessis de marxar de casa, que t'emportaries?" o "creus que la família de l'Heva va tenir temps de posar gaires coses a la motxil.la?", són dues de les preguntes que es plantegen.

El conte i la proposta didàctica complementària s'han editat i imprès i els exemplars es repartiran per les biblioteques municipals, les escoles del Bages i el bibliobús, a l'hora que a través de la Diputació se'n farà difusió i es posarà a disposició de tots els centres que vulguin treballar amb aquest material el tema dels refugiats.

En la presentació hi han pres part el conseller de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal, Albert Marañón; i la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària. Marañón ha destacat la importància de la inciativa "perquè és fruit del treball dels nens i nenes, que ens han donat una eina per a la sensabiblització sobre la problemàtica dels refugiats i contribuiran a engrandir les activitats de sensibilització que fem les administracions". Per la seva part, Santolària també ha felicitat els alumnes de l'escola Puigberenguer per la seva iniciativa i els ha recordat que "Manresa és ciutat d'acollida de refugiats", que actualment n'hi ha una trentena "però la nostra aspiració és la d'arribar a una vuitantena".