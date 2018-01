Trobada del PDeCAT Bages amb nous associats

El PDeCAT ha sumat aquest darrer any més de cent noves incorporacions, entre associats i simpatitzants, tots ells cridats a una trobada que el partit va celebrar amb el coordinador organitzatiu d'aquesta formació, David Bonvehí. La reunió va ser conduïda per la presidenta comarcal del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, i va servir per donar a conèixer el funcionament intern del partit.