Els veïns de Santpedor podran escollir entre disset propostes en el pressupost participatiu

Els veïns de Santpedor podran votar al llarg de tot el mes de febrer quines són les seves propostes preferides perquè siguin portades a terme, dins de la segona edició dels pressupostos participatius. Podran escollir entre un total de 17 propostes, que també han estat aportades per la ciutadania, i que era una de les novetats d'aquest any. De fet, segons han explicat fonts municipals, se'n van arribar a presentar un total de 28, però després de les reunions tècnica i política i del període de revisió, alguns projectes s'han hagut d'excloure del procés perquè no se cenyien a les bases o bé perquè es proposaven aspectes que no són d'àmbit municipal.

Enguany, es destinen a aquests pressupostos un total de 60.000 euros. Les propostes que tenen un cost més elevat pugen fins a 30.000 euros, i passen sobretot per la creació d'espais de lleure a l'aire lliure. La instal·lació d'una nova pista poliesportiva; la creació d'un circuit de ciclisme asfaltat ( pumptrack); i d'una zona de lleure per a gossos. També dins d'aquest import es proposa adquirir una nova graderia desmuntable per a actes a Cal Llovet i al Convent; i el tancament amb fusta del parc de Gabriel.

Una altra instal·lació de lleure a l'aire lliure que és en la llista de propostes que es poden votar és un parc per a exercicis gimnàstics pensat sobretot per al jovent ( streetworkout), amb un pressupost de 20.000 euros; i també per aquest import es proposa una ampliació del parc de la Pau i l'adquisició d'un equip de sonorització per a actes. Les 9 propostes restants tenen un pressupost de 5.000 euros. Són l'adquisició de taules plegables per a entitats; la instal·lació de porteries per al parc Gabriel Prat; la creació d'una zona verda darrere la Serreta; la reordenació dels jocs del parc de la Pau; l'increment del nombre de papereres del poble; la instal·lació de cartelleres pensades per als infants; la millora de la senyalització del camí dels Aiguamolls, i dues actuacions a la biblioteca: una millora de la sala d'exposicions i la instal·lació d'una bústica de retorn.

Hi ha hagut dos projectes que coincideixen i que es presentaran a votació conjuntament i deu projectes s'han exclòs perquè o bé no eren d'àmbit municipal, o bé no se cenyien a les bases.

El sistema de votació s'ha variat en aquesta edició, ja que tant es podrà votar presencialment com per Internet, mitjançant una web específica per a aquest projecte que ha cedit l'Ajuntament de Manresa ( participacio.santpedor.cat)

S'han de clicar les 3 propostes que es volen votar. També es pot fer una votació presencial a l'ajuntament en horari de dilluns a divendres, als matins de 9 a 2, i dimecres i dijous també a la tarda de 5 a 7. A la biblioteca es pot votar en horari d'obertura del servei, de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 9, i divendres i dissabte als matins de 10 a 2/4 de 2.