Acord entre la majoria de partits de Navarcles per fer el nou complex cobert amb piscina

Els grups de Sumem per Navarcles, CUP, ICV i ERC han arribat a un acord per tirar endavant la construcció del futur complex esportiu de Navarcles, que, tal i com va explicar Regió7, tindrà com a element més destacat una petita piscina coberta. A més hi haurà 3 sales per fitness i activitats dirigides. Es construirà just el costat de les piscines d´estiu on actualment hi ha el restaurant Mediterrània. L´acord a que han arribat les quatre formacions (només el PDeCAT no hi és) inclou entre els compromisos el de fer una gestió directa de l´equipament. És a dir, no optar per la via d'una concessió del servei. També el de millorar l´eficiència energètica i l´aposta per les energies verdes de l´actual projecte.

Segons han posat de manifest les quatre formacions en un comunicat conjunt, la voluntat de fer una gestió pública "té com a objectiu abaratir costos, mantenir-ne el control públic i garantir l'excel·lència en la gestió". També s´han compromès a què el govern informi pública i periòdicament de l´estat i evolució de les obres perquè tothom qui ho vulgui pugui fer-ne el seguiment.

Segons han fet públic les quatre formacions polítiques "l´objectiu d´aquest acord és dotar el municipi d´un equipament que permeti donara tots els navarclins d´un espai on poder practicar l´esport sense moure´s del municipi. Un equipament ben dimensionat que resoldrà satisfactòriament les necessitats del municipi i que ha d´encaminar Navarcles cap a un horitzó de foment de la vida saludable i l´esport".

Actualment la tramitació de l´equipament es troba en una fase força avançada ja que aquest dimarts se n'ha aprovat el plec de clàusules que ha de permetre iniciar les obres d´enderroc en els propers mesos. Està previst que els treballs d'aterrament puguin finalitzar abans de començar la temporada d´estiu de les piscines públiques.

Els quatre grups polítics també han posat de manifest que l´acord "està obert a sumar-hi més formacions", en una clara al·lusió al PDeCAT -l´únic partit que ha votat en contra de la licitació de les obres del futur complex- per "generar un consens el més ampli possible". Els partits impulsors d´aquest acord creuen que aquest és un projecte estratègic de municipi en el qual "cal buscar el màxim consens possible per garantir-ne un correcte desplegament i evitar fer un mal ús partidista del projecte que només implicaria un desgast polític innecessari i que no aportarà res al futur complex".