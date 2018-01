Enric Campàs serà el nou alcaldable del PSC al Pont el 2019

Enric Campàs serà el candidat del PSC a les eleccions municipals del 2019 al Pont de Vilomara, feu històric dels socialistes, després que l'actual alcalde, Cecílio Rodríguez, anunciés fa dues setmanes la seva decisió de no tornar a optar a la reelecció. Un cop Rodríguez va fer pública i oficial la seva decisió, es va obrir un període per presentar candidatures. L'única que es va presentar va ser l'encapçalada per Enric Campàs, i aquest dimarts, l´assemblea de militants de l´agrupació del PSC del Pont de Vilomara i Rocafort van escollir-lo com a cap de llista del partit de cara als comicis de maig del 2019.

Enric Campàs Serra, de 29 anys i amb formació professional de tècnic d´esports, és regidor a l´Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort des de l´any 2011, quan va entrar al consistori i va agafar les regnes de les regidories d´Esports i de Medi Ambient. En l´actualitat, des del 2015, és el primer Tinent d´Alcalde, regidor d´Urbanisme i Obres, Comunicació, Esports i regidor adjunt a Alcaldia. Campàs també és, des del mes de gener del 2017, membre de la Comissió Executiva de la Federació XI del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC. El passat mes de març del 2017 va ser escollit per la militància per ocupar el càrrec de Primer Secretari de l´Agrupació del PSC del Pont de Vilomara i Rocafort.

Enric Campàs, que ha rebut el suport unànim de la trentena de militants assistents a l´assemblea, després de realitzar la votació secreta mitjançant urna, assegurava que agafa aquest repte amb molta il·lusió i amb immensa responsabilitat, tot agraint les mostres de suport rebudes per part de la militància i posant especial èmfasi en la persona de l´actual alcalde, Cecilio Rodríguez, "per haver confiat en mi des del principi i per haver-me ensenyat tot el que sé d´aquest mon tant apassionant", referint-se al municipalisme.

A l´assemblea hi va assistir, també, el 1er Secretari de la Federació del Bages, Berguedà i Solsonés del PSC, Cristòfol Gimeno, el qual va voler manifestar el seu suport al candidat.

Cecílio Rodríguez esgotarà el seu mandat com a alcalde, de manera que completarà un total d'11 anys i mig en el càrrec, des que hi va acedir sobtadament, el novembre del 2007, després de la mort d'Evarist de la Torre.