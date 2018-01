Una història il·lustrada de la qual s'han imprès 300 còpies per a escoles i biblioteques

El viatge de la Heva ha estat editat pel Servei d'Inclusió Social del Consell Comarca, que n'ha imprès 200 còpies per distribuir-les pels centres educatius de primària, biblioteques, bibliobús, esplais i altres espais socioeducatius dels municipis que conformen l'àrea bàsica del Bages. L'Ajuntament de Manresa, de la seva banda, n'ha adquirit 100 més.

En l'acte de presentació que es va fer ahir, hi van prendre part el conseller de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal, Albert Marañón; i la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària. Marañón va destacar la importància de la iniciativa «perquè és fruit del treball dels nens i nenes, que ens han donat una eina per a la sensibilització sobre la problemàtica dels refugiats i han contribuït a engrandir les activitats de sensibilització que fem les administracions». Per la seva banda, Santolària va recordar als joves autors del conte il·lustrat que «Manresa és ciutat d'acollida de refugiats», que actualment n'hi ha una trentena, «però la nostra aspiració és la d'arribar a una vuitantena».