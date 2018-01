Oriol Junqueras saluda per carta Ferran Estruch i Cardona

Oriol Junqueras ha fet arribar a través d´una nota des de la presó d´Estremera una salutació a l´alcalde de Cardona, Ferran Estruch. Es tracta d´una breu ressenya dirigida tant a l´alcalde com a tot el poble de Cardona en general «d´algú que estima profundament la vostra història i que tantíssimes vegades ha passejat entre vosaltres acompanyat de la meva família», i l´acaba amb l´expressió «Visca la llibertat».

Estruch ha fet públic el missatge a través del seu perfil de Facebook, i li contesta que «ben ben aviat tornarem a passejar per Cardona, Oriol! Per la democràcia i la llibertat, per tu i per tots, lluitarem i persistirem».