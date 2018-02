Unes 300 persones es concentren a favor del santvicentí denunciat per rehabilitar un mas

Uns 300 veïns de Sant Vicenç de Castellet es van concentrar ahir al vespre a la plaça de l'Ajuntament per mostrar el seu suport a Josep Maria Llovet, el veí denunciat pels Mossos per haver rehabilitat sense autorització Sant Jaume de Vallhonesta, un conjunt històric en ruïnes que ell, precisament, ha tret de la degradació. Els santvicentins van mostrar-li així la seva estima i gratitud per haver salvat l'edifici i per haver permès que en puguin tornar a gaudir veïns i excursionistes. Llovet, visiblement emocionat, va agrair el gest i va confiar que el problema es pugui resoldre «al més aviat possible».

La convocatòria s'havia fet de forma improvisada, a través de les xarxes socials, i va tenir la presència dels regidors del govern i de l'oposició. Una de les veïnes impulsores de l'acte, Rosa Ruisánchez, va llegir un manifest en què va criticar la direcció del parc natural de Sant Llorenç del Munt, que és qui va denunciar Llovet als Mossos. «Els responsables del parc natural, per què deixen malmetre patrimoni del seu territori, sense actuar? Quina és la seva feina? Sancionar qui el vol preservar?», es va preguntar.

Ruisánchez va confiar que el jutge, en la sentència, «tingui en compte que, sense la feina del Josep Maria, ara no hi hauria cap pedra a Sant Jaume. Seria un indret ple d'esbarzers, i no un punt visitable pels excursionistes».

El manifest també va fer ressaltar que «Sant Vicenç és un poble solidari que agraeix a la gent que, de forma altruista i desinteressada, dedica diners, temps, esforç i il·lusions al bé comú». I va recordar que Llovet ha dignificat un edifici «que per als santvicentins significa molt per a la nostra història». Una cosa, va afegir, «que ni les institucions ni els propietaris no han tingut la decència de fer».

Llovet va agafar la paraula a continuació. «Estic molt agraït per una concentració que no m'esperava. M'heu demostrat un suport molt important i això em demostra que no estic sol. I que tenim un poble realment molt viu, que sap bellugar-se per defensar un dels seus covilatans», va afirmar. Llovet també va donar les gràcies als regidors de l'Ajuntament «perquè m'han fet costat des d'un primer moment. Sé que s'està fent el possible per intentar solucionar el problema al més aviat possible». I va cloure el seu discurs emulant Quim Masferrer: «Gent de Sant Vicenç, sou molt bona gent!»