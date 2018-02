Enric Campàs serà el relleu de Cecilio Rodríguez com a alcaldable del PSC al Pont

Cecilio Rodríguez, alcalde del Pont de Vilomara pel PSC des del 2007, ja té qui li agafarà el relleu com a candidat a les eleccions municipals de l'any que ve. Serà Enric Campàs, que ha presentat la seva candidatura i ha estat escollida pels militants locals després que Rodríguez anunciés fa dues setmanes (vegeu Regió7 del 18 de gener) la seva decisió de no tornar a optar a la reelecció.

Un cop Rodríguez va fer pública i oficial la seva decisió, es va obrir un període per presentar candidatures. L'única que es va presentar va ser l'encapçalada per Enric Campàs, i aquest dimarts, l'assemblea de militants de l'agrupació del PSC del Pont de Vilomara i Rocafort van escollir-lo com a cap de llista del partit de cara als comicis de maig del 2019.

Enric Campàs Serra, de 29 anys i amb formació professional de tècnic d'esports, és regidor a l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort des de l'any 2011, quan va entrar al consistori i va agafar les regnes de les regidories d'Esports i Medi Ambient.

En l'actualitat, des del 2015, és el primer tinent d'alcalde, regidor d'Urbanisme i Obres, Comunicació, Esports i regidor adjunt a Alcaldia. Campàs també és, des del mes de gener del 2017, membre de la Comissió Executiva de la Federació XI del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC.

El mes de març del 2017 va ser escollit per la militància per ocupar el càrrec de primer secretari de l'Agrupació del PSC del Pont de Vilomara i Rocafort.

Enric Campàs, que va rebre el suport unànime de la trentena de militants assistents a l'assemblea, després de fer la votació secreta mitjançant urna, assegurava que agafa aquest repte amb molta il·lusió i amb immensa responsabilitat, i va agrair les mostres de suport rebudes per part de la militància i va posar especial èmfasi en la persona de l'actual alcalde, Cecilio Rodríguez, «per haver confiat en mi des del principi i per haver-me ensenyat tot el que sé d'aquest mon tan apassionant», referint-se al municipalisme.

Rodríguez esgotarà el seu mandat com a alcalde, de manera que completarà un total d'11 anys i mig en el càrrec, des que hi va accedir sobtadament, el novembre del 2007, després de la mort d'Evarist de la Torre. El Pont de Vilomara és el gran feu de la Federació XI del PSC de la Catalunya Central, ja que és l'únic consistori que ha governat de manera ininterrompuda des de les primeres eleccions municipals del 1979, i des de les del 1983 ho ha fet sempre amb majories absolutes. Actualment, els socialistes governen el consistori amb 6 dels 11 regidors (els altres 5 són 2 del Grup Independent, 2 d'ERC i 1 de CiU).

A l'assemblea hi va assistir, també, el primer secretari de la Federació del Bages, Berguedà i Solsonés del PSC, Cristòfol Gimeno, que va voler manifestar el seu suport al candidat.