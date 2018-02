Navarcles acorda una gestió pública del futur complex esportiu amb piscina i gimnàs

Navarcles tira endavant el projecte de construcció d'un complex esportiu amb piscina coberta i gimnàs dins el recinte on hi ha les actuals piscines d'estiu, i ho fa amb la voluntat que la seva gestió sigui pública. Així ho ha acordat en el darrer ple el govern de Sumem per Navarcles amb la CUP, ICV i ERC, a l'oposició, mentre que el PDeCAT, també a l'oposició, s'oposa al projecte perquè no hi veu viabilitat.

Com ja va explicar aquest diari, l'Ajuntament va donar llum verd a la proposta d'un futur complex amb piscina i gimnàs el desembre passat, i ara ha aprovat la licitació per poder-lo començar a construir. A més, hi ha un acord per dotar el futur equipament d'una gestió pública, de la qual se n'han de concretar els detalls, «però va en aquesta direcció», apunta l'alcalde, Llorenç Ferrer, considerant que seria la fórmula més eficient després d'haver visitat altres complexos d'aquest estil. L'objectiu és abaratir costos, mantenir el control públic, i garantir l'excel·lència en la gestió, a banda d'una aposta per a l'eficiència energètica i per a les energies verdes.

El nou equipament s'encabirà dins l'actual recinte de les piscines, i es construirà al lloc on actualment hi ha l'antic restaurant Mediterrània, que és vell i ha quedat obsolet amb només uns vestidors i un bar. El futur edifici tindrà una planta baixa amb la recepció, un bar amb terrassa, quatre vestidors amb serveis que ja serviran per a l'estiu, i la zona d'aigua amb jardí i un vas de 20 x 8 metres. Al primer pis hi haurà tres sales de gimnàs per a activitats dirigides diverses.

La licitació que s'ha aprovat ara ha de permetre iniciar les obres d'enderroc en els propers mesos i acabar-les abans de la temporada estiuenca per evitar la pols, el soroll i l'enrenou als banyistes de les piscines de fora durant l'estiu. Després, faltarà construir el nou edifici (amb perspectives que pugui estar enllestit cap a mitjan del 2019), i mentrestant, s'habilitaran uns vestidors provisionals i es podria canviar l'entrada.