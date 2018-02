La neu pot arribar al Bages i l'Anoia de matinada

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de possibles nevades aquest dijous a la tarda per sobre dels 500 metres en 7 comarques catalanes, entre les quals el Berguedà i el Moianès. La previsió indica, a més, que per sobre la cota dels 700 metres es poden acumular fins a 5 gruixos de neu entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Les altres comarques catalanes on pot nevar són Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Vallès Oriental i la Selva.

De cara a la nit, entre les 12 i les 6 del matí, les nevades, segons el Serveu Meteorològic, es desplaçaran cap al centre del país i poden fer acte de presència per sobre dels 400 metres al Bages, l'Anoia, el Moianès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà.