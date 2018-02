El PDeCAT demana que es declari Alfred Figueres Santfruitosenc Il·lustre

El Grup Municipal del PDeCAT a Sant Fruitós de Bages ha traslladat una petició formal a l´Ajuntament per tal que s´iniciï d´ofici l'expedient i els tràmits necessaris per a l'atorgament de la distinció de Santfruitosenc il·lustre al pintor Alfred Figueres Sanmartí, fill de la població, per la seva trajectòria pictòrica.

Precisament durant aquest any 2018 Sant Fruitós celebra el 120è aniversari del seu naixement amb diferents actes i activitats adreçades a donar a conèixer la seva vida i obra.

Alfred Figueras va ser un artista singular de la pintura catalana, de formació noucentista, amb influències dels mestres francesos com Cézannne i Matisse. La seva obra és extensa en diferents ambients i cultures, que el dugué a viatjar a diferents llocs de la península hi ha Algèria i Marroc, s'han fet llibres i diferents exposicions arreu del territori i a l'estranger.

La seva obra està representada al MNAC (Barcelona), al Museu Comarcal de Manresa, Museu de Montserrat, Musée d'Alger, Musée d'Oran, Musée de Casablanca.El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va organitzar l´any 1993 una mostra retrospectiva de la seva obra al Palau Moja de Barcelona.

El grup municipal del PDeCAT recorda en la seva petició que l´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa d´un Reglament d´Honors i Distincions que permet aquests reconeixements.