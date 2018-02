«Serà un servei lúdic i esportiu molt acotat, no per anar a competir a uns jocs olímpics»

L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, insisteix que el futur complex esportiu que es vol construir al municipi no és «una gran instal·lació amb piscina com el que s'havia fet anys enrere, sinó un projecte molt acotat», tant per les seves dimensions com pel cost de construcció i el que es preveu que tindrà de manteniment.

El pressupost de les obres s'estima al voltant d'1.450.000 euros, dels quals es preveu una aportació de prop de mig milió per part de la Diputació de Barcelona. Quant al vas de la piscina, tindrà unes dimensions de 20 x 8 metres, i una fondària màxima d'aproximadament 1,30 metres, la qual cosa implicarà haver d'escalfar uns 200 metres cúbics d'aigua. Llorenç sosté que això està lluny de les piscines cobertes «amb un cost brutal» que s'havien construït anys enrere en municipis similars o no gaire més grans que Navarcles, amb capacitat per a més de 500 m3 d'aigua, i que en el seu dia ja van costar al voltant dels 5 milions d'euros.

El que ara es projecta a Navarcles, «ho fem pensant en un servei lúdic i esportiu digne, però no per anar a competir en uns jocs olímpics», diu Ferrer. Tanmateix, defensa la necessitat de disposar d'un equipament d'aquest estil, entre altres coses perquè «Navarcles és a un racó del pla de Bages, i li calen serveis que reforcin el viure al poble, que ajudin a arrelar, i que fomentin les relacions socials entre els veïns». Ara, els navarclins no disposen d'una piscina que funcioni tot l'any, ni d'una oferta de gimnàs pública o privada al poble.