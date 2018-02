Súria comença una renovació intregral de les piscines

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa les obres de millora de les piscines municipals, una actuació que dóna continuïtat a les actuacions realitzades en els darrers anys. Aquesta nova fase del projecte preveu una renovació general de les instal·lacions, que s'estrenarà en la propera temporada d'estiu.

Els principals objectius d'aquesta actuació són la renovació dels vasos, convertint-los en desbordants, i construir uns nous dipòsits de compensació; elevar el nivell de la platja de les Piscines per tal que tingui un únic nivell; renovar els sistemes de filtratge i desinfecció; construir una nova piscina de xipolleig i nova zona de dutxes; habilitar una nova escala per accedir a la planta de la terrassa, i també construir uns nous serveis i magatzems d'accés des de la piscina per a la temporada d'estiu.

Aquestes són les obres més importants realitzades en el recinte des de l'any 1992. El projecte de millora, redactat pels serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament, té un pressupost de contracte de 592.254 euros, que seran finançats per l'Ajuntament.

L'any 2016 es va construir el nou vestíbul d'entrada a les piscines municipals i un passadís exterior de connexió cap al pavelló d'esports Josep Fàbrega i Tort. El recinte de les piscines ocupa una superfície de 2.994 metres quadrats entre la plaça de Sant Joan i el pavelló.