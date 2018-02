Súria promou l'ús de dues eines informàtiques per combatre el fracàs escolar

L'Ajuntament de Súria promou aquest curs l'ús de l'aplicació informàtica Matific i del mètode Binding a les escoles d'educació primària de la vila, amb l'objectiu de facilitar eines que serveixin per a la prevenció del fracàs escolar.

L'aplicació informàtica Matific i el mètode Binding s'utilitzen en escoles de nombrosos països com a mitjans complementaris de l'activitat escolar en l'ensenyament de les matemàtiques i el reforçament de la comprensió lectora, respectivament.

Matific és una aplicació informàtica que ofereix centenars d'exercicis per facilitar l'aprenentatge de les matemàtiques i el seguiment per part del professorat. Per la seva banda, el mètode Binding és un projecte desenvolupat a la Universitat de Barcelona per un equip interdisciplinari format per psicòlegs, logopedes, matemàtics, físics i informàtics.

La implantació d'aquestes eines és una iniciativa de les àrees de Benestar Social i d'Ensenyament, amb la col·laboració del professorat de les escoles Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria.