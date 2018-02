La cansaladeria Cal Vives de Moià guanya el premi a la botifarra d'ou innovadora

Agustí Vives, segon per la dreta, després de rebre el premi

Agustí Vives, segon per la dreta, després de rebre el premi moià

El cansalader-xarcuter Agustí Vives, de la cansaladeria Cal Vives de Moià, ha estat reconegut amb el primer premi a la botifarra d'ou més innovadora. Ha estat en el marc de la tercera edició del Concurs Nacional de Botifarra d'Ou Artesana, que es va celebrar a Barcelona aquest dimecres al vespre. Vives, que era el primer cop que participava al certamen, va presentar una botifarra d'ou amb carxofes i llardons.

El concurs consta de dues categories, la que valora i premia la millor botifarra d'ou tradicional, i la que guardona les innovadores. En aquesta segona categoria, Agustí Vives va presentar la que va ser considerada la millor botifarra entre més d'una trentena de participants. Vives ha explicat a Regió7 que, habitualment, quan s'acosta el Dijous Llarder «a la botiga ja oferim varietats innovadores de botifarra d'ou. Havíem fet en alguna ocasió la de carxofes, i pel concurs la vam tunejar: hi vam afegir els llardons». Vives, que estava «convençut» de la qualitat de la botifarra d'ou que presentava, assegura que, tot i això, «no m'esperava pas guanyar. Hi havia cansaladers molt potents». També ha destacat que la proposta presentada i guanyadora «busca l'equilibri entre els productes emprats intentant fer visible al paladar el que dóna nom al Dijous Llarder, que dóna inici al Carnestoltes, combinat amb una hortalissa de temporada com la carxofa».

El guanyador de la categoria tradicional ha estat Josep Maria Saborit Pratdesaba, de la carnisseria-xarcuteria Saborit, de Caldetenes.