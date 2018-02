El Geoparc inicia un cicle de trobades explicatives sobre el territori

El Geoparc Unesco de la Catalunya Central engega el proper dilluns la segona edició del Cicle de Jornades Tècniques, un conjunt de quatre sessions distribuïdes al llarg de l'any que pretén aprofundir en el coneixement sobre aquest espai i el seu relat. Les trobades, destinades principalment als agents públics i privats del territori vinculats a l'activitat turística, esdevenen un complement formatiu per a tots els establiments i empreses col·laboradors del Geoparc.

La proposta va encaminada a facilitar eines i mostrar experiències vinculades al Geoparc en general, i a la geologia i el seu patrimoni, per crear noves ofertes o complementar les existents al territori. Aquest cicle permet seguir enfortint el treball conjunt que es porta a terme des del Consell Comarcal, Bages Turisme i Geoparc amb diversos actors.

En el cas d'aquesta primera sortida de camp, que tindrà lloc el dilluns 5 de febrer a partir de 2/4 de 10, es realitzarà una breu introducció als conceptes de patrimoni geològic i geodiversitat. Tot seguit, es mostraran els espais més rellevants i s'aprofundirà en l'experiència concreta de les Coves de Montserrat, a Collbató, com un dels principals elements visitables. Després del torn obert de paraula, els assistents podran visitar i conèixer l'oferta del càmping Cal Paradís, indret on se celebrarà aquesta sessió del Cicle de Jornades Tècniques. El president del Geoparc, Josep Canals, anima els agents turístics a participar en aquestes trobades, «ja que ens permeten exposar el gran potencial del geoturisme i esdevenen una oportunitat excel·lent per garantir una promoció òptima».