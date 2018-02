Sant Vicenç estabilitza el turó de Castellet que amenaçava de fer caure la casa de l'ermità

Sant Vicenç ha posat en marxa la primera de les primeres intervencions previstes per al condicionament de Castellet, després que ara fa dos anys es portés a terme l´enderroc de les instal·lacions annexes que es va considerar que desvirtuaven el conjunt monumental.

Aquesta intervenció que ara s'ha iniciat, i que era la que tenia més urgència, és la de condicionament i, sobretot, fixació d´una part del talús sobre el qual s´assenta aquest conjunt format per una ermita, una torre medieval i la casa de l´ermità o masoveria annexa al temple. En concret, s´intervé a la part de ponent, ja que el talús de terra i pedra s´ha anat desprenent progressivament i en feia perillar l´estabilitat. Els moviments ja havien causat que s´obrissin esquerdes a la paret de la casa de l´ermità que dóna a aquest vessant. Per fer els treballs, la primera actuació que s´ha fet ha estat fixar aquest edifici amb una estructura de ferro per evitar més afectacions. Ara s'ha començat a retirar els elements vegetals existents als murs de pedra i als marges, operació que s'està fent actualment, i després s´haurà de perforar el talús i instal·lar-hi uns ancoratges amb barres d´acer, malla metàl·lica i ciment projectat.

A la part oposada del turó (la de llevant) ja es va fer una intervenció d´aquestes característiques fa més d´una dècada, ja que era la zona sobre la qual s´assentava la torre, i en aquell moment era la que patia un procés d´erosió més accentuat. En aquestes primeres fases també es preveu realitzar un estudi arqueològic i la redacció de dos projectes d´intervencions posteriors. En concret, els de les fases 3 i 6, que són per a la recuperació de la torre (que en el futur s´obrirà perquè sigui visitable i es pugui accedir fins a la part superior), i la rehabilitació de la casa de l´ermità.

L´Ajuntament de Sant Vicenç va aprovar a principi de l'any passat un pla director que recull el conjunt d´actuacions que caldrà dur a terme per fer de Castellet un conjunt completament condicionat, embellit i visitable. Intervencions que s´ha calculat que tindran un cost global d´1,5 milions d´euros.

Entre altres treballs que s´han de dur a terme en el futur, hi ha l´estudi de la cisterna situada sota l´ermita, que correspon a un antic temple preromànic, a l´antic castell o a alguna altra estructura, i la consolidació del petit temple; l´adequació del pati que hi ha situat entre la casa de l´ermità i la torre medieval; i la urbanització dels camins d´accés al conjunt, amb la construcció de murets, baranes, il·luminació i mobiliari urbà. El projecte ha rebut l´ajut d´un fons europeu mitjançant un pla turístic de tota la comarca.

Precisament, aquest mes de gener es va fer públic que el projecte de restauració rebrà també un ajut de prop de 140.000 euros del ministeri de Foment.