Súria inicia una nova fase d'obres per millorar les piscines municipals

Les piscines municipals de Súria han iniciat una nova fase d'obres que donen continuïtat a les actuacions fetes en els darrers anys. El projecte preveu una renovació general de les instal·lacions, que s'estrenaria en la propera temporada d'estiu.

L'actuació té per objectiu renovar els vasos, convertir-los en desbordants i construir uns nous dipòsits de compensació. També s'elevarà el nivell de la platja de les piscines perquè tingui un únic nivell, es renovaran els sistemes de filtratge i desinfecció i es construirà una nova piscina de xipolleig i una nova zona de dutxes. Els treballs també inclouen construir una nova escala per accedir a la planta de la terrassa i uns nous serveis i magatzems d'accés des de la piscina per a la temporada d'estiu.

Aquestes són les obres més importants portades a terme en el recinte des de l'any 1992. El projecte de millora, que ha estat a càrrec dels serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament, té un pressupost de contracte de 592.254 euros, IVA inclòs, que seran finançats per l'Ajuntament. L'any 2016 es va construir el nou vestíbul d'entrada a les piscines i un passadís exterior de connexió cap al Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.