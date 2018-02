El director de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç rep un premi d'àmbit estatal

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, dedicada a la Formació Professional, ha aconseguit, per segon any consecutiu, endur-se´n un dels guardons dels Premios Nacionales de Marketing Educativo, d´àmbit estatal, que aquest any havien rebut més de 620 candidatures de 450 centres diferents.

El director del centre, Dani Mauriz, ha estat escollit com a professional de referència en màrqueting educatiu. L´Escola Montserrat era finalista en 3 categories diferents: Millor campanya de promoció, Professional de referència i Millor estratègia en xarxes socials. A part del guardó per a Mauriz, el centre ha quedat entre els cinc millors classificats de tot l´estat en xarxes socials, una categoria que ja va guanyar l´any passat.

Els darrers dies, els seguidors dels diferents centres finalistes van poder votar on-line el seu preferit. Tot i que les votacions populars no eren vinculants, l´Escola Montserrat va aconseguir gairebé 3.500 vots de suport a les seves candidatures. Aquest divendres, els premis s´han lliurat en una gala a Madrid i Dani Mauriz ha volgut recordar el rumb que l´Escola Montserrat va emprendre fa 5 anys per aconseguir un canvi de metodologia que convertís el centre en un referent en l´àmbit de la Formació Professional. Mauriz s´ha mostrat "molt content amb el reconeixement, que no hauria estat possible sense l´equip de professorat i col·laboradors que m´envolten. És un premi compartit, que aporta valor al nostre centre i que ens fa sentir molt orgullosos".

Els Premios Nacionales de Marketing Educativo han estat creats per Marketing and Schools y SchoolMars en reconeixement a l´esforç d´escoles i centres de formació professional que destaquen per les seves bones pràctiques en màrqueting i comunicació. A la gala s´han presentat bones pràctiques relacionades amb la comunicació, el màrqueting i la publicitat per donar suport al sector educatiu en el procés de professionalització i innovació, consolidar el màrqueting educatiu a l´estat espanyol i posar en valor les experiències de centres educatius i professionals de l´educació.