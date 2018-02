Súria obre unes ajudes per a la rehabilitació d'habitatges de gent gran

L'Ajuntament de Súria ha obert el termini de sol·licitud d'ajuts per a obres de millora de l'accessibilitat i la seguretat dels domicilis de persones grans especialment vulnerables, acollint-se a un programa de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el departament de Treball de la Generalitat. El termini de sol·licituds durarà fins al proper 15 de març.

L'objectiu de la convocatòria és donar suport a la realització d'arranjaments de banys, cuina i generals, a més d'actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica, per tal de garantir unes condicions mínimes de seguretat, higiene i habitabilitat. Els habitatges poden ser de propietat o de lloguer.

Les persones sol·licitants dels ajuts han de tenir de 65 anys o més, empadronades en el municipi, amb una antiguitat mínima d'un any en el padró municipal d'habitants. També persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària, acreditant la seva situació de dependència o disminució, d'acord amb els criteris de valoració de les bases que regulen la convocatòria; amb pocs recursos econòmics, d'acord amb els criteris les mateixes bases.

Els arranjaments seran realitzats en règim de copagament. La persona beneficiària hi haurà de fer una aportació màxima de 238 euros, en funció de la seva capacitat econòmica. Abans de la realització de les obres, els tècnics faran una visita al domicili de la persona beneficiària per valorar les necessitats d'actuació i les solucions més viables per als problemes detectats. Un cop finalitzat l'arranjament, s'hi farà una segona visita per al control de qualitat de l'obra i el tancament de l'expedient.

Les sol·licituds i la documentació complementària es poden presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.