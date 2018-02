Es van haver de fer tres adjudicacions diferents per acabar l'equipament

La construcció de la nova biblioteca de Sant Fruitós de Bages es va aturar en dues ocasions com a conseqüència dels nombrosos entrebancs per falta de liquiditat de les empreses constructores. El projecte es va adjudicar el 2006 a la constructora Exisa SA. Els treballs van començar el maig del 2007 amb un termini d'un any, però l'incompliment i l'aturada de les obres van portar l'Ajuntament a rescindir-li el contracte el 2010. Un any i mig després, es va readjudicar a Construccions F. Vidal, que va reprendre els treballs la tardor del 2011. La història es va repetir, ja que l'empresa tampoc no estava prou capitalitzada, i les obres es van aturar de nou, fins a una tercera adjudicació a l'empresa Cots i Claret, que les va acabar.