Els joves es fan seva la Festa dels Traginers de Balsareny en una cavalcada 'a mida'

L a cercavila era per als més petits, però la seva il·lusió la fa va fer gran. Els joves eren els protagonistes ahir a la Festa dels Traginers de Balsareny, on van mostrar en la cavalcada jove que la tradició està arrelada a totes les edats i que la seva continuïtat està garantida. Els preparatius de la festa ja eren un petit espectacle. Després d'esmorzar, a la Casa Torrents, els més menuts es vestien amb la roba que rememora la que duien els pagesos quan la vida pagès imperava al poble i tot transcorria a velocitat de galop.

De la Casa Torrents no van agafar ahir tots els abillaments dels cavalls, ja que a la cavalcada jove no desfilen tants ungulats com la que tindrà lloc avui al matí i migdia, dia gran de la Festa dels Traginers. Però entrar en aquest espai, cedit per l'Ajuntament, és com visitar un petit museu etnogràfic d'homenatge a la vida dels qui habitaven Balsareny en altres temps. Els nens i nois es posaven la faixa i les nenes i noies, el mocador al cap, a més dels vestits de pubilla com els d'èpoques anteriors. Passejant pels carrers, s'hi podien veure un grup nombrós de persones amb l' uniforme habitual de la festa: pantalons foscos de vellut, espardenyes de set vetes, mocador de coll i la gorra característica també de vellut, en aquest cas, negra. A fora, i abans de donar el tret de sortida a la cercavila, preparaven set carros petits i mimaven els cavalls perquè estiguessin ben tranquils al llarg del recorregut. Tancava la comitiva dels traginers el carro de la bóta.

La cercavila jove també té el seu banderer, i aquest any és Eric Medina, d'11 anys, ha estat l'encarregat de portar l'estendard de la festa. L'acompanyaven Francesc Xavier Caballero i Joan Riera, de la mateixa edat i que feien de cordoners. Al darrere, set traginers. Els Tabalers de Xàldiga i la colla de Gegants i Grallers de Balsareny van donar ritme i un caire més festiu a la cavalcada, que va tardar una hora a completar el recorregut. Els gegantons també els acompanyaven. Més de 150 joves van omplir els carrers del poble bagenc damunt de ponis, cavalls i mules amb una cercavila on predominava un ambient familiar, on els pares -tot i quedar en un segon pla- no paraven de fer fotografies dels fills a sobre les mules i els cavalls.

Pol Carreté era un dels nois que ahir tibaven una mula en la comitiva festiva. «De ben petit que estic amb la família involucrat en els traginers. I per això no concebo un any sense venir a la cavalcada. Però estimar la festa no vol dir només sortir el cap de setmana de la celebració. Al llarg de l'any també vaig a netejar i conservar la gran quantitat de peces antigues que s'exhibeixen sobre el bestiar els dies de la festa», explicava.

Anant cap a la plaça de l'Església, tres ciclistes que havien sortit a fer una excursió i passaven en aquell moment pels carrers del poble, es veien obligats a aturar l'activitat esportiva i a convertir-se en espectadors de la festa, tot comentant els guarniments de cada cavall en una conversa amistosa. Mentrestant, un pare que tibava un petit poni muntat pel seu fill va accelerar el pas per sorpresa dels altres participants. Ambient festiu i familiar fins al final.

En la benedicció, algunes persones, de broma, van anar fins on mossèn Antoni Bonet remullava amb aigua beneïda els animals. «Avui només els de quatre potes», els deia tot rient, mentre saludava els nens que se li apropaven amb les bèsties de càrrega.

El president de la Comissió de la Festa dels Traginers, Àngel Ribalta, en feia una valoració positiva. «La cercavila jove cada any creix. Serveix perquè de ben joves ja s'hi impliquin. La prova és que al llarg de l'any, mentre fem les tasques de conservació de les peces, vénen nens a donar un cop de mà. El relleu està garantit», explicava.