«Participo des de petit en aquesta tradició i per això me l'estimo»

Té 17 anys, però des de petit ha viscut amb intensitat la Festa dels Traginers, a la cavalcada tradicional del diumenge. Per aquest motiu Pol Artigas és, també, des del primer dia en l'organització de les activitats infantils, que serveix per implicar els més joves en les tradicions locals.



Has estat implicat a l'organització de les activitats infantils des del primer dia. Com has vist créixer la implicació dels més menuts en aquesta tradició de Balsareny?

Jo vaig començar de ben petit perquè és la festa del meu poble i m'agrada. Me l'estimo. Abans de que hi hagués aquesta cercavila i s'hi introduïssin les activitats per als més joves, ja participava en la cavalcada del diumenge, la dels grans. El cert és que ha crescut en tots els sentits.

En quin sentit?

La cercavila fa quatre anys que se celebra pels carrers del poble, però abans ja hi havia altres activitats, com el joc de les anelles. La programació d'actes tenia lloc només a la tarda anys enrere, però es va voler donar més protagonisme als petits. La comissió organitzadora va veure la importància d'implicar els veïns més joves del poble en la festa per assegurar-se un relleu en el futur. Per aquest motiu després es va passar a programar tot d'actes al matí i a la tarda. A part que hi ha altres activitats importants el divendres.

Hi ha més participació en els darrers anys.

La cavalcada jove està resultant tot un èxit, si es té en compte que fa pocs anys que s'organitza. A part que hi ha més nens i adolescents que tenen ganes de participar-hi, també s'hi veuen més car-ros. Es pot dir que aquesta altra cavalcada està creixent cada any i ja és una activitat indestriable de la festa.

Quina és la teva tasca a la cavalcada jove?

Jo m'encarrego d'organitzar l'esmorzar del matí i de portar mules i cavalls que fan tot l'itinerari de la cavalcada.