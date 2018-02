La pluja desllueix la cavalcada de la Festa dels Traginers

Havia de ser una de els edicions més lluïdes, però la pluja ha fet la guitza. La Festa dels Traginers de Balsareny celebra la 75 anys d'ençà es va recuperar, i l'organització havia preparat una cavalcada especial per avui diumenge, amb carros de grans dimensions i la participació de carretes amb bous. Però no tothom ha pogut desfilar. Els carruatges més pesats finalment no han participat en la cavalcada d'aquest migdia perquè el terra estava moll i temien que poguessin patinar en els desnivells, i les colles geganters no han pogut animar la festa amb els seus balls. Tot i que passada per aigua, la cavalcada ha estat especial per l'efemèride, i els centenars de persones que estaven els carrers, amb el paraigües, han pogut presenciar una desfilada que ha satisfet i ha estat aplaudida. Havia prop de 200 animals; entre cavalls, mules, ases i bous, a la cavalcada.

L'organització ha suspès els actes de la tarda davant la previsió de més precipitació, per tant no hi haurà les curses d'ases, ponis, mules i cavalls, que aquest any recuperava la pujada del castell com a espai de celebració. En aquesta edició de la Festa dels Traginers s'ha consolidat la celebració del casament real, que s'ha fet abans de la cavalcada. La parella era Laura Bonet i Adalbert Arnau, membre d'una familia d'antics traginers de Balsareny.