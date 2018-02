La Fundació Alícia donarà eines als diabètics per millorar la seva dieta

La Fundació Alícia i la Fundació Catalunya La Pedrera organitzen un taller per millorar la dieta del diabètics, el proper 17 de febrer a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. Els experts d´Alícia donaran eines per evitar la monotonia que aquesta restricció alimentària pot desencadenar.

"Alimentació en la diabetis" va adreçat específicament a persones afectades per aquesta restricció alimentària i les seves famílies. L´objectiu és facilitar el dia a dia i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen diabetis. De tres hores de durada, anirà a càrrec d´una dietista-nutricionista i d´un cuiner.

En una primera part més teòrica es resoldran els dubtes dels assistents. Tot seguit, a través d´una demostració culinària, s'ensenyarà a utilitzar nous aliments o ingredients poc coneguts que poden ser interessants per aquesta patologia; a fer ús de diferents tècniques, estris i mètodes de cocció tradicionals i altres tècniques d'avantguarda; i a fomentar la creativitat per evitar la monotonia.

Posteriorment, en la part pràctica, els participants hauran de pensar, dissenyar i cuinar algunes receptes aplicant els conceptes treballats. En tractar-se d'una activitat dinàmica s'han limitat les places del taller, pel que cal fer inscripció prèvia a través de la web monstbenet.cat.

Tallers per a adults

L'alimentació en la diabetis forma part del nou cicle de tallers culinaris per a adults que va arrencar l'any passat la Fundació Catalunya La Pedrera a Món Sant Benet. En aquella ocasió, la sessió va tractar la intolerància al gluten. És previst que de cara a l'abril se' n´estreni un altre, en què s´abordaran les noves tendències culinàries.

Amb aquest cicle de tallers culinaris, la Fundació Catalunya La Pedrera consolida la seva aposta per millorar l´alimentació de les persones. S´aprofita l´experiència de la Fundació Alícia per a la millora dels hàbits alimentaris i la creació de solucions per a persones amb malalties o restriccions alimentàries.