Santpedor promou la millora de 13 pisos de gent gran

A Santpedor s'han enllestit els treballs en 5 pisos de persones grans que tenen problemes de mobilitat i s´estan fent els passos per arranjar properament un total de 8 pisos més.

Aquest és el resultat dels dos primers anys del programa d´arranjaments d´habitatges per a les persones grans de la Diputació de Barcelona. Un programa que va del 2016 fins al 2019 i que promou els treballs de reforma que són necessaris per millorar les condicions d´accessibilitat i seguretat de pisos on viuen persones amb mobilitat reduïda i poder millorar així l´autonomia i la qualitat de vida de les persones.

Els primers cinc habitatges que s´han enllestit corresponen al 2016 i ja hi ha adjudicats els treballs per als 8 pisos del 2017. A més, la regidora d´Acció Social, Laura Tarradellas ha explicat que ja hi ha obert el termini per tramitar les sol·licituds del programa per a aquest 2018. Hi ha temps fins al mes de maig i es pot fer a través de l´Ajuntament.