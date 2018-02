VÍDEO | Mira la «flashmob» que inaugura les celebracions del 150è aniversari de l'escola Vedruna d'Artés

L´escola Vedruna d'Artés celebra aquest any el 150 aniversari de la seva creació. El centre ha iniciat els actes per celebrar aquest segle i mig de vida amb una una "flashmob" al centre de la vila, a la Plaça Vella, en la qual hi ha col·laborat tota la comunitat educativa.

El muntatge s´ha realitzat amb música de Txarango, a través de la cançó "Tant de bo", «plena de missatge positiu, alegre i motivador», i amb l´ajuda de l´actor, ballarí i músic Kike Cuadros.

Vedruna Artés és una escola petita i familiar, d´una sola línia, on els nens i nenes hi poden cursar des d´Educació infantil fins a secundària i forma part d´un col·lectiu de 36 escoles repartides en tot el territori català, la Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb un projecte educatiu comú, que segons han informat des de l´escola artesenca, «se centra en la persona i el seu entorn, en les actituds d´aprenentatge i les maneres d´aprendre, en les competències del segle XXI, i en la formació humana i cristiana en el marc d´un país arrelat a una tradició i una cultura pròpia».