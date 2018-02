La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós repartirà aquest diumenge 3.200 racions

Sant Fruitós de Bages viurà aquest diumenge una nova edició de la popular Festa de l'Arròs. Com l'any passat, la celebració preveu repartir 3.200 racions d'arròs entre els participants reunits a la zona del Bosquet. Durant tota la setmana, la festa compta amb un gran nombre d'actes relacionats amb la gastronomia i el vi i, enguany, recordarà la figura del pintor Alfred Figueras, en el 120è aniversari del seu naixement.

Des de dijous passat i fins diumenge, 12 restaurants i establiments del municipi ofereixen algun plat o producte amb arròs, en el marc de la proposta 7 d'Arròs, que se celebra per tercer any consecutiu. Enguany, com a novetat, aquest dijous, a les 8 del vespre, al Nexe-Espai Cultural es durà a terme un tast maridatge on quatre cuiners faran arròs en directe maridant-lo amb vins del celler el Molí de Collbaix.

L'acte comptarà amb els cuiners Guillem Plana, del restaurant Can Plana de Sant Fruitós, Jordi Llobet, del Restaurant l'Ó de Món Sant Benet; Albert Enrich, xef de La Mar Salada, i els postres aniran a càrrec de la cuinera Bea Velasco, de Can Ladis. El maridatge estarà dirigit per la somellier i nutricionista Clara Antúnez. El preu del tast és de 40 euros i els tiquets es poden adquirir al Nou Celler de Sant Fruitós.

El Priorat protagonitza el +K Vi

També es consolida la proposta del +K Vi que, en aquest edició, girarà a l'entorn del vi del Priorat. Durant l'acte, que se celebrarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda al Nexe-Espai de Cultura, es projectarà un documental sobre la DO del Priorat i, seguidament, es farà una taula rodona amb la presència del biòleg Josep Lluís Pérez Verdú; l'enòleg i viticultor René Barbier; el President de la DO Pla de Bages, Joan Soler i del director del documental David Fernández. L'encarregada de moderar l'acte serà la periodista i somellier, Ruth Troyano.

Al final, hi haurà una degustació de vins de la DO del Priorat i al DO Pla de Bages i un tast d'arròs. El tiquets costen 12 euros i es poden comprar de forma anticipada al Nou Celler.



La festa recorda Alfred Figueras

Sant Fruitós celebra aquest 2018 l'any Alfred Figueras, en motiu del 120 aniversari del naixement de l'insigne pintor santfruitosenc. Per aquest motiu, el concurs de pintura ràpida incorpora el premi honorífic Alfred Figueras amb una dotació de 700 euros. D'altra banda, també es vol deixar constància de la vinculació del pintor amb la Festa de l'Arròs amb la projecció d'un vídeo documental amb imatges inèdites on pareix el pintor participant a la celebració.

Les activitats ja arrenquen aquest dimecres amb la Festa de l'Arròs Infantil que enguany tindrà lloc a l'escola Monsenyor Gibert.