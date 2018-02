Més de 5.000 alumnes de la Catalunya Central s'examinen avui de les proves de quart d'ESO

Un total de 71.540 alumnes de Catalunya s´examinen avui i demà de les proves d´avaluació de 4t d´ESO: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, llengua francesa, llengua alemanya, aranès, matemàtiques i competència cientificotecnològica. La prova permet mesurar el grau d´assoliment de les competències bàsiques al final de l´etapa obligatòria. De la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona) s'examinen un total de 5.048 alumnes.

Els 71.500 alumnes de tot Catalunya que aquest dimarts han començat les proves s'han trobat un text adaptat de ''La busca'', de Pío Baroja, un relat en primera persona dels primers dies d'un estudiant d'Erasmus a Nàpols, i un petit qüestionari sobre aquesta experiència, amb els comentaris que va provocar en publicar-se a internet. Així, han estat tres els textos que han entrat a l'examen, amb la novetat que, a banda de les preguntes de cada escrit, els alumnes han trobat 3 preguntes globals en què se'ls feia relacionar aspectes de cada relat, que compartien la temàtica dels viatges. Finalment, la redacció també ha seguit aquesta premissa i els ha fet escriure sobre els motius pels quals les persones viatge.

Identificar d'entre quatre oracions, la que més s'ajusta a la veritat del text, detectar el significat d'alguns adjectius en el context del relat, resumir amb paraules noves, les descripcions que fan els autors o modificar a estil indirecte, algunes frases per demostrar el domini de les conjugacions verbals. Aquestes són algunes de les preguntes que recull la prova de competències bàsiques de llengua castellana, la primera que han fet els alumnes de 4t d'ESO aquest dimarts i que pretén, amb el seu disseny, que els estudiants demostrin el seu nivell de comprensió lectora i de la pròpia llengua.

Per primera vegada, s'han inclòs qüestions que afecten més d'un text a la vegada, donat que els tres relats abordats a la prova, tractaven els viatges de rerefons. Així, per exemple, es demanava quines emocions transmeten els protagonistes dels tres relats. D'aquesta manera, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu que dissenya els exàmens cada any, vol comprovar que els estudiants catalans són capaços de relacionar conceptes i llegir de manera transversal els textos, una forma d'adaptar les proves al context actual en què els joves tenen excés d'informació que cal que aprenguin a discernir.

En expressió escrita, els alumnes han hagut de fer un petit text justificant quin transport escollirien per moure's per Nàpols, en base a la informació aportada en els textos, i explicar, amb 125 paraules, quins eren els possibles motius pels quals viatgen les persones, tenint en compte el què s'havia llegit en els textos de la prova.

A l'Institut Sant Andreu, de Barcelona, les proves han començat puntuals i després dels dos primers exàmens, els alumnes han sortit prou satisfets dels resultats. En general, coincidien en què l'examen de castellà era més fàcil que el de matemàtiques. La Marta, per exemple, que ja les va fer l'any passat ha reconegut que ''castellà és més fàcil''. La Joselyn i la Victòria han recalcat que a l'examen de matemàtiques ''ens ha tocat pensar molt'', sobretot perquè han sortit molts proves d'angles, han explicat, mentre que per la Victòria, el de castellà era ''més lògica i comprensió lectora'' i molt semblant al què ja havien practicat a casa.



Molta geometria matemàtiques



L'examen de matemàtiques constava de sis activitats diferents, on la geometria estava present a com a mínim tres. Un dels objectius de les proves és posar els alumnes davant situacions reals i per exemple, en un dels exercicis es demanava dividir una cartolina i fer una sèrie d'operacions geomètriques, on també hi ha tingut cabuda els angles. En un altre exercici, per exemple, es demanava als joves descobrir quines reduccions o ampliacions es podien fer en fotografies, en base a percentatges i centímetres. Les equacions han aparegut en un sèrie de proves sobre el funcionament i els ingressos d'una llibreria.



Narcís Oller, la Monyos i una cadena de correus electrònics



Un fragment de La bogeria, de Narcís Oller, un text adaptat sobre la Monyos, i un intercanvi de correus electrònics entre una parella en la distància de Barcelona i Nova York ha estat els textos a què s'han hagut d'enfrontar els alumnes en la prova de català. Com en la prova de llengua castellana, les preguntes sobre gramàtica, ortografia o vocabulari estaven fetes a cada exercici, però s'hi ha incorporat una activitat amb tres preguntes globals que feia diferenciar als estudiants la informació de cadascuna de les fonts.

També els ha fet buscar els trets en comú de Serrallonga, la Monyos i els personatges que apareixen a la cadena de correus electrònics. En l'apartat de l'expressió escrita, els alumnes havien de defensar amb 125 paraules si creien que és millor ''seguir el corrent majoritari o ser tu mateix'', el tema principal dels tres textos que han hagut de llegir.